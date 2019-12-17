🥉 Женская сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира по гандболу

Сегодня женская сборная России по гандболу обыграла Норвегию в матче за бронзу чемпионата мира в Японии. Испания и Голландия встретятся в финале. Россиянки в пятый раз взяли медали чемпионата мира.