«Вашингтон» прервал победную серию в матче с «Филадельфией»

Счёт в матче открыла «Филадельфия». Уже на третьей минуте матча канадский форвард Трэвис Конечны поразил ворота соперника. Ещё до перерыва «Вашингтон» не только отыгрался, но и вышел вперед.