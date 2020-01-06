Экипаж Сотникова отдал одно колесо Николаеву по ходу 4-го этапа «Дакара»

Российский гонщик «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников, ставший третьим на четвертом спецучастке на ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии, рассказал о том, как для него сложился этот этап трассы.