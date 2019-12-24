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Овечкин выстрелил голом, но было слишком поздно. «Вашингтон» пережил период кошмаров

«Кэпиталз» проиграли «Бостону» — 3:7. НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 7:3 (4:0, 1:1, 2:2) Голы: Дебраск — 9 (бол., Крейчи, Гржельчик), 5:37 — 1:0. Маршан — 19 (Пастрняк, Макэвой), 13:29 — 2:0. Бьорк — 6 (Койл), 13:56 — 3:0. Бержерон — 14 (бол., Пастрняк, Крейчи), 18:57 — 4:0. Койл — 7 (мен., Маршан), 26:55 — 5:0. Овечкин — 23 (Уилсон, Карлсон), 34:35 — 5:1. Эллер — 8 (Врана, Гудас), 55:29 — 5:2. Крейчи — 8 (п.в., Керали), 56:50 — 6:2. Хэтэуэй — 6 (Зигенталер), 57:47 — 6:3. Бержерон — 15 (п.в.), 59:32 — 7:3. Вратари: Раск — Холтби (Самсонов, 20:00, 56:10 — 56:51, 57:54 — 59:32).
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Глушаков: Федун – святой человек, болельщики «Спартака» должны молиться, чтобы он не продал клуб

«Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
Яндекс.Эфир
02:36:25
Сан-Хосе — Вегас
Яндекс.Эфир
02:41:00
Даллас — Калгари
Яндекс.Эфир
02:34:30
Детройт — Аризона
Яндекс.Эфир
02:46:10
Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:37:00
Сан-Хосе — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:15
Ванкувер — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:33:45
Колорадо — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:47:45
Бостон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:44:55
Эдмонтон — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:05
Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
02:44:20
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:39:25
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:58:15
Оттава — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:41:45
Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
02:33:25
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:39:00
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:30
Флорида — Даллас
Яндекс.Эфир
02:47:00
Ванкувер — Вегас
Яндекс.Эфир
02:46:40
Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:51:05
Калгари — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:32
Нью-Джерси – Анахайм
Яндекс.Эфир
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