Ситуация в группе G перед сегодняшними матчами сложилась уникальная, из серии специально не придумаешь, ведь даже победа «Зенита» в Лиссабоне при условии выигрыша «Лиона» оставит петербургскую команду только на третьем месте в группе с билетом во второсортную Лигу Европы.