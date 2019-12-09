«Наполи» уволил Анчелотти через 3 часа после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи». Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в твиттере в среду, 11 декабря.