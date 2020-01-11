Билялетдинов: Если Кокорин уедет в Европу всем назло, быстро вернётся назад

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном отъезде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в Европу. «Если у него ещё остались амбиции, это хорошо.