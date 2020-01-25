Новичок «Рубина» Дарко Йевтич выйдет сегодня в старте в контрольном матче в Турции

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Стал известен стартовый состав «Рубина» в контрольном матче со «Слованом», который пройдет сегодня в Турции.