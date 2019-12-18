НХЛ: «Свечникову нужно запатентовать его гол в стиле „лакросс“»

Пресс-служба НХЛ отреагировала на гол нападающего «Каролины» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата лиги с «Виннипегом» (6:3). — Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол, — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ в Twitter.