НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКАЧемпионат Европы. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Загорски и Гурейро представят ритм-танцы«Спартак» расторг контракт с Жано АнанидзеКХЛ. ЦСКА обыграл СКА, московское «Динамо» уступило «Ак Барсу»ФФККР пока не планирует вступать в спор между WADA и РУСАДАЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКАВ матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2. Счет открыли гости. Отличился нападающий Василий Подколзин.рекламаМатыцин назначен министром спорта РоссииПрезидент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Кокорин доиграет сезон в «Сочи»О прочих условиях аренды не сообщается. Ранее к 28-летнему Кокорину проявлял интерес голландский «Фейеноорд», но руководство «Зенита» сослалось на то, что не собирается сдавать в аренду ключевых футболистов.9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.Семак: Кокорин расстроен сегодняшними новостями – ему неприятно«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть - это доверие тренера.Действовавший в меньшинстве «Арсенал» дважды смог отыграться в матче с «Челси»«Челси» и «Арсенал» разошлись миром в лондонском дерби в рамках 24-го тура АПЛ (2:2).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболреклама«Мы ещё про русских говорим?» В Британии скандал, там скрыли пробы великого бегунаБританское антидопинговое агентство отказалось отдать пробы Мо Фараха в ВАДА. Что происходит? Спортивный мир оказался на пороге ещё одного крупного допингового скандала.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир «Нефтехимик» выступил с заявлением о возможном ДТП с участием Захарчука«Нефтехимик» в официальном заявлении прокомментировал информацию о том, что защитник команды Степан Захарчук попал в ДТП и скрылся с места аварии.реклама