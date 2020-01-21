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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
Завершён
Чемпионат Англии
Борнмут
3 : 1
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Завершён
Чемпионат Англии
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Завершён
Еще 3
Кубок Испании
1/16 Финала
Рекреативо
2 : 3
Осасуна
Завершён
Кубок Испании
1/16 Финала
Сарагоса
3 : 1
Мальорка
Завершён
Еще 1
Кубок Италии
Четвертьфинал
Наполи
1 : 0
Лацио
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Кыркларелиспор
0 : 0
Истанбул
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Фенербахче
2 : 0
Кайсериспор
Завершён
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