Пацев: WADA должно пригрозить UKAD лишением соответствия за отказ передать пробы Мо Фары

МОСКВА, 19 января. / МОСКВА/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует предпринять жесткие шаги в отношении Британского антидопингового агентства (UKAD), если последнее будет отказываться передать для перепроверки пробы неоднократного чемпиона мира и Олимпийских игр в стайерском беге британца Мо Фары, тренером которого был дисквалифицированный за использование допинга Альберто Салазар.