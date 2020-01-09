МОК не будет обсуждать детали допуска российских спортсменов без решения CAS

МОК не станет участвовать в обсуждение отдельных моментов в участии российских спортсменов на грядущей Олимпиаде-2020 до тех пор, пока не получит итоговое решение от Спортивного арбитражного суда (CAS).