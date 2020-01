Кержаков не попал в сборную «Зенита» по итогам десятилетия от болельщиков

«Зенит» подвел итоги голосования болельщиков, где было предложено составить символическую сборную сине-бело-голубых за прошедшее десятилетие.Вратарь: Вячеслав Малафеев;Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и Бранислав Иванович;Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витцель, Мигель Данни и Андрей Аршавин;Нападающие: Халк и Артем Дзюба.На символическую скамейку запасных попали: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков.SQUAD 💙The fan-voted Zenit Team of the Decade for 2010-19 is officially complete 🤩Agree/Disagree on the whole with any of it? 🧐#TeamOfTheDecade 🦁 pic.twitter.com/gYUHOeTb0X— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) January 8, 2020Недавно "Соккер.ру" представлял символическую сборную первой части сезона РПЛ.