Форвард «Торпедо» Шенфельд сделал дубль и набрал 3 очка в матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Торпедо» Антон Шенфельд набрал три очка в матче чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:1). Он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.