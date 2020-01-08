Артем Сергеев рассказал, что не получилось в игре с «Локомотивом»

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. – Что не получилось в игре? – Не получилось довести игру до победы.