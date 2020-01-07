НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФутболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за интим-видеоСтало известно, когда Загитова возобновит интенсивные тренировки с ТутберидзеСборная России по теннису вышла в четвертьфинал ATP CupМесси опустился на 8-е место в списке самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — на 49-еФутболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»По информации «championat.com», Солтмурад Бакаев выступающий за «Спартак» подписал личное соглашение с казанским «Рубином».реклама«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: кто победит в манкунианском дерби?7 января в матче 1/2 финала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Игра на стадионе «Олд Траффорд» начнется в 23:00 мск.«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛКазанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Коррупция и допинг: журналист Зеппельт нашел новую мишеньИзвестный немецкий журналист Хайо Зеппельт снял документальный фильм, в котором обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна в покрывательстве допинга и участии в коррупционных схемах.«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста»«Сибирь» нанесла поражение «Автомобилисту» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.Первое результативное действие Ковальчука за Монреаль. 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Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир Флорида — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Воронков разбил молотком «камеру TSN», из-за которой Канаде не дали удаление в финале МЧМНападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Воронков в эфире клубного ТВ разбил молотком камеру с надписью «TSN».реклама