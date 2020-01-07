Циципас получил предупреждение за то, что сломал ракетку и задел своего отца

Шестая ракетка мира Греции Стефанос Циципас получил предупреждение от судьи после того, как, проиграв первый сет австралийцу Нику Кириосу на ATP Cup, ударил ракеткой по скамейке сборной.