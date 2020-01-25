Французские биатлонисты выиграли супермикст на этапе Кубка мира

В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Разыграны награды в супермиксте, — смешанной эстафете с участием одного мужчины и одной женщины с каждой стороны.