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Хави: Представители «Барселоны» приезжали и общались со мной, тренировать эту команду – моя мечта

Хави прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной». Главный тренер «Аль-Садда» подчеркнул, что в данный момент сфокусирован на работе с катарской командой.
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