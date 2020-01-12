Хави: Представители «Барселоны» приезжали и общались со мной, тренировать эту команду – моя мечта

Хави прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной». Главный тренер «Аль-Садда» подчеркнул, что в данный момент сфокусирован на работе с катарской командой.