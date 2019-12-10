НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНалоговая служба банкротит ФК «Тамбов»Чемпионка Ефимова назвала политизированным решение WADA отстранить РоссиюСобери крутой «экспресс» на матчи «Зенита», «Барселоны» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионовБаскетбольный «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч«Спартак»: Комплектование состава на данном этапе завершеноНалоговая служба банкротит ФК «Тамбов»На прошлой неделе появилась информация, что футбольный клуб "Тамбов" может быть признан банкротом. Президент клуба Арсен Габуев опроверг эту информацию, заявив, что это полная чушь.реклама«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубковРоссийский футбольный клуб "Зенит" крупно уступил португальской "Бенфике" в гостевой встрече и лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках.«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера. Отметим, что отставка произошла после победы «Наполи» над «Генком» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Андрей Аршавин: «При системе „осень-весна“ результаты в еврокубках стали хуже. Вторая лига умерла»Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.Не забота о чистоте спорта, а политика: Путин о решении WADA отстранить РоссиюПрезидент России Владимир Путин назвал решение WADA в отношении РФ политизированным и противоречащим Олимпийской хартии.«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во втором тайме Наби Кейта вывел свою команду вперед после навеса Садио Мане. Затем Мохамед Салах забил второй гол.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи4 : 0ГенкЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург0 : 2ЛиверпульЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапИнтер1 : 2БарселонаЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)2 : 1Славия (Прага)ЗавершёнЕще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед1 : 0Форест Грин РоверсЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаКру Александра3 : 1ИстлейЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити1 : 2МиллуоллЗавершёнЧемпионшип АнглииПрестон2 : 1ФулхэмЗавершёнЕще 4Весь футболрекламаWADA обнародовало виды спорта и количество российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила9 декабря исполком Всемирного антидопиногового агентства отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир Аризона — Калгари Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Алина Загитова: «Вчера неудачно приземлилась с прыжка. Очень жалко, что не смогла выступать на показательных»Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с заявлением насчет снятия с показательных выступлений в Финале Гран-при по фигурному катанию.реклама«Даллас» уволил Монтгомери из-за «непрофессионального поведения». Команда идет 6-й на Западе«Даллас» отправил в отставку главного тренера команды Джима Монтгомери. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.Американская журналистка назвала флаг России «небольшой тряпкой»Американская журналистка Салли Дженкинс разместила колонку в газете The Washington Post, которую посвятила решению WADA по России.