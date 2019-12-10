НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНалоговая служба банкротит ФК «Тамбов»Ефимова о санкциях WADA: не предполагала, что будет настолько жёсткоWADA заподозрило в нарушении антидопинговых правил 66 российских легкоатлетовЖурналистка из США назвала российский гимн и флаг «мелодией и тряпкой»Комиссия атлетов ВАДА хочет добиться полного отстранения российских спортсменовНалоговая служба банкротит ФК «Тамбов»На прошлой неделе появилась информация, что футбольный клуб "Тамбов" может быть признан банкротом. Президент клуба Арсен Габуев опроверг эту информацию, заявив, что это полная чушь.реклама«Зенит» завершил вничью первый тайм с «Бенфикой»«Зенит» завершил вничью первый тайм с «Бенфикой». Команды так и не открыли счет.Российские боксеры отказались от Олимпиады без национального флагаОб этом заявил генсек федерации По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, боксеры сборной России отказались ехать на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году без национального флага.Анчелотти уволили с поста главного тренера «Наполи», несмотря на выход команды в плей-офф ЛЧРуководство итальянского футбольного клуба «Наполи» приняло решение отправить Карло Анчелотти в отставку с должности главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Неаполя.Аршавин назвал причину ухудшения результатов российских клубов в ЛЧБывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин считает, что переход Российской премьер-лиги на систему "осень-весна" сказался на результатах отечественных клубов в еврокубках.«Интер» победил «Барселону» и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА«Интер» нанес поражение «Барселоне» в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА. В конце первого тайма Гаэтано Ористанио вывл свою команду вперед.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапДинамо (Загреб)— : —Манчестер СитиНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапШахтер— : —АталантаНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапБрюгге— : —РеалНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапПари Сен-Жермен— : —ГалатасарайНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапОлимпиакос— : —Црвена ЗвездаНачало в 15:00Еще 3Кубок Испании1/64 ФиналаУД Логроньес— : —Марино ЛуанкоНачало в 13:00Чемпионшип АнглииСуонси— : —БлэкбернНачало в 14:45Чемпионшип АнглииБирмингем— : —Куинз Парк РейнджерсНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаТарасова поддержала Загитову после провала в финале: «Алина, не плачь!»Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.НХЛ. Записи матчей02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир «Спартак» зимой проведет сборы в ОАЭ и сыграет на турнире в Катаре«Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», в ходе которого были подведены итоги осенней части сезона-2019/2020.реклама