НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНалоговая служба банкротит ФК «Тамбов»Ефимова — о решении ВАДА: это какие-то политические игрыWADA назвало виды спорта, в которых российские атлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правилЗападные СМИ требуют более жёсткого наказания для российского спортаСтали известны соперники российской футбольной команды на чемпионате Евро‑2020Налоговая служба банкротит ФК «Тамбов»На прошлой неделе появилась информация, что футбольный клуб "Тамбов" может быть признан банкротом. Президент клуба Арсен Габуев опроверг эту информацию, заявив, что это полная чушь.реклама«Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 3:0 и не смог выйти в плей-офф еврокубковых турнировВстреча команд, прошедшая в Лиссабоне, завершилась поражением сине-бело-голубых.Боксеры сборной РФ отказались ехать на Олимпиаду без флага страныРоссийские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Об этом сообщил генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев РИА Новости в среду, 11 декабря.Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера «Наполи»«Наполи» после разгромной победы над «Генком» в Лиге чемпионов всё же решил объявить от отставке главного тренера Карло Анчелотти.«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во втором тайме Наби Кейта вывел свою команду вперед после навеса Садио Мане. Затем Мохамед Салах забил второй гол.Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмыНакануне Алина Загитова заняла итоговое шестое место в финале Гран-при в Турине.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапДинамо (Загреб)— : —Манчестер СитиНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапШахтер— : —АталантаНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапБрюгге— : —РеалНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапПари Сен-Жермен— : —ГалатасарайНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапОлимпиакос— : —Црвена ЗвездаНачало в 15:00Еще 3Кубок Испании1/64 ФиналаУД Логроньес— : —Марино ЛуанкоНачало в 13:00Чемпионшип АнглииСуонси— : —БлэкбернНачало в 14:45Чемпионшип АнглииБирмингем— : —Куинз Парк РейнджерсНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаСовет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектованСегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором были подведены итоги выступления команды в первой части сезона.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир