Тренер молодежки «Ливерпуля» о 0:5 от «Астон Виллы»: «Мы играли прекрасно и не хотели, чтобы этот вечер заканчивался»

Нил Критчли, тренер молодежного состава «Ливерпуля», который руководил командой в матче Кубка лиги с «Астон Виллой» (0:5), высказался об игре. «Думаю, мы играли прекрасно.