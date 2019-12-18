НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемУргант прочитал хокку про Дзюбу в эфире Первого каналаРУСАДА в 2020 году рассмотрит дела, открытые после проверки пробЗагитова в эфире «Вечернего Урганта». ВидеоШведский биатлонист Самуэльссон назвал идеальную мужскую эстафетную четверкуЗвезды фигурного катания перессорились друг с другом из-за ухода Алины ЗагитовойУргант прочитал хокку про Дзюбу в эфире Первого каналаШоумен Иван Ургант в эфире Первого канала продекламировал японское трёхстишие хокку про нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. «Трава тянется к небу, Дзюба бежит по ней. Дзюба, не беги, иди».рекламаВторой в сезоне супергол Свечникова из-за ворот попал на видеоИгрок «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором уникального гола в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».В РФС посчитали, что победный гол «Урала» в матче с «Крыльями» был забит после ошибки арбитраЭкспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела эпизод матча 19-го тура чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и екатеринбургским "Уралом".Газзаев: WADA опасается проиграть России в Спортивном арбитражном судеМОСКВА, 18 декабря. / ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде (CAS).Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»Агенты Ковальчука ищут для нападающего клуб, который будет бороться за победу в Кубке Стэнли.«Ливерпуль» школьниками проиграл 0:5. Что это было?Победители Лиги чемпионов разгромно проиграли в Кубке лиги, но Юрген Клопп и вся основа во время матча находились в 5 тысячах километров.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона— : —РеалНачало в 14:00Чемпионат ГерманииБайер— : —ГертаНачало в 12:30Чемпионат ГерманииФрайбург— : —БаварияНачало в 14:30Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —КельнНачало в 14:30Еще 2Чемпионат ИталииСампдория— : —ЮвентусНачало в 12:55Чемпионат ИталииБрешиа— : —СассуолоНачало в 14:45Кубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес— : —КордобаНачало в 11:30Кубок Испании1/64 ФиналаЭль Альамо— : —МальоркаНачало в 12:00Еще 10Весь футболрекламаОдержал шесть побед в лиге мира: уральский боец ММА попал в топ-3 рейтинга UFCУральский боец Петр Ян из клуба «Архангел Михаил», принадлежащего РМК, вошел в тройку рейтинга UFC в легчайшем весе.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир Александр Жулин: «Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что?»Тренер Александр Жулин поделился мнением о событиях последних дней, которые произошли в российском фигурном катании.реклама