НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБольшинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд«Я бы сел в тюрьму, но меня спасли». История хардкорщика из UFCЮрий Бородавко: «Сегодняшняя гонка показала, что Непряева продуктивно провела время после „Тур де Ски“»П.А. Рожков: ПКР уведомил CAS о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДААнтидопинговое управление Великобритании не хочет отдавать анализы Мо Фары для расследования ВАДАБольшинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командВ четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.рекламаОвечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число голов хоккеиста в НХЛ составило 692.Биатлон. Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Рупольдинге. Россияне — четвертыеНа пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) закончилась мужская эстафета. Сборная России показала четвертый результат.Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»Дортмундская «Боруссия» на выезде играет против «Аугсбурга» (5:3, второй тайм) в 18-м туре чемпионата Германии. Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд».Сборная России по хоккею разгромила канадцев на юношеской ОлимпиадеЗаброшенными шайбами в составе национальной команды отметились Матвей Мичков, Вячеслав Малов, Руслан Газизов и Илья Квочко.Пушкин из Канады и Грецкий с драниками. Мастер-шоу звезд КХЛ прошло в МосквеМОСКВА, 19 января. / ТАСС/. Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаКирилл Стрельцов заменит Саида Халили на этапе Кубка мира в ПоклюкеНакануне этапа Кубка мира по биатлону, в мужской сборной произойдут изменения. Вместо Саида Халили выступит Кирилл Стрельцов. 23-летний биатлонист в этом сезоне выступает на Кубке IBU.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Дитц в образе Пушкина и ведьмак Бобков. Чем запомнилось мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020Дивизион Харламова одержал безоговорочную победу. Звездный уикэнд открывался мастер-шоу — трехчасовой программой, сотканной из смеси шуток, перформанса и хоккейного мастерства.рекламаРоссияне лидируют в медальном зачете ЮОИ по итогам восьми днейСборная России после восьмого соревновательного дня продолжает лидировать в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр-2020, которые проходят в Лозанне.