Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» на выезде играет против «Аугсбурга» (5:3, второй тайм) в 18-м туре чемпионата Германии. Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд».