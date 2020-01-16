НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБольшинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командРоссийская лыжница Непряева — вторая в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-МестоКанадская фигуристка застряла в пиджаке партнера во время выступленияАнтидопинговое агентство Великобритании не собирается передавать пробы Мо Фара по делу его тренераМОК и МПК присоединились к процессу между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороныБольшинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командВ четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.рекламаОпубликовано видео боя Макгрегор - СерронеИрландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор за 40 секунд победил американца Дональда Серроне. Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках UFC 246.Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы.Биатлон. Максим Максимов: Пока чуть-чуть не хватает, четвертые места, но мы где-то близкоТренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал работу россиян на огневых рубежах во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россияне показали четвертый результат.Хоккеисты сборной России уверенно обыграли Канаду на юношеской ОлимпиадеМужская сборная России по хоккею переиграла Канаду со счетом 6:2 в стартовом матче группового турнира юношеской Олимпиады, проходящей в Лозанне.Исламхан прибыл в «Зенит» на просмотрКак сообщает официальный сайт питерского «Зенита», футболист Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл в тренировочный лагерь команды в Катаре на просмотр.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 11:30Чемпионат ИспанииМальорка— : —ВаленсияНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Чемпионат ИспанииВильярреал— : —ЭспаньолНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииГерта— : —БаварияНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —БайерНачало в 12:00Весь футболрекламаДзюба и Кокорин потроллили Слуцкого в Instagram, тот ответилГлавный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выложил в Instagram пост с подборкой фотографий известных российских футболистов и похожих на них людей.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Сергей Белозеров: «Стрельцов отлично стреляет, у него неплохой средний дистанционный ход. Умеет здорово финишировать»Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, почему было решено привлечь Кирилла Стрельцова на этап Кубка мира в Поклюке. «В Поклюку к нам приедет Кирилл Стрельцов.рекламаИтоги первого дня недели звезд КХЛ18 января состоялось Мастер-шоу с участием лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги. Игроки порадовали зрителей красочными перфомансами, роскошными буллитами и точными бросками.