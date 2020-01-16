Биатлон. Максим Максимов: Пока чуть-чуть не хватает, четвертые места, но мы где-то близко

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал работу россиян на огневых рубежах во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россияне показали четвертый результат.