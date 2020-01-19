НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемШарапова проиграла в первом круге Australian OpenМеждународная федерация хоккея примет участие в споре между WADA и РУСАДА«Миннесота Уайлд» – «Флорида Пантерз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20Фигуристке Туктамышевой предложили сменить спортивное гражданствоЮношеские Олимпийские игры-2020. Скелетон. Цыганова одержала победуШарапова проиграла в первом круге Australian OpenРоссийская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.рекламаОвечкин стал девятым снайпером в истории НХЛФорвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Макгрегор разбил Серроне: обзор главного боя UFC 246 в Лас-ВегасеИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор продемонстрировал любителям MMA по всему миру, что готов бороться за титул чемпиона UFC.Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка ФранцииФутболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 годуНа официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.Британии можно. Лондон не выдает WADA допинг-пробы своей легендыСовременный спорт высших достижений в 2020 году представляет собой довольно странную систему правил, которую можно охарактеризовать известной формулой «Все равны, но некоторые равнее».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор— : —ИстанбулНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболреклама