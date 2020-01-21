Фигуристка Медведева не отказалась от соревнований в текущем сезоне - Орсер

Тренер Брайан Орсер заявил, что его подопечная, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не отказалась от планов выступать на соревнованиях в текущем сезоне, сообщает РИА Новости.