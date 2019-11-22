РУСАДА лишено соответствия, так как выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным, для поддержания которого надо было выполнить два требования, формально они были выполнены, но качественно – нет, прокомментировал гендиректор РУСАДА Юрий Ганус решение комитета WADA.