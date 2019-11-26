НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» в матче АПЛНТВ выпустил расследование допинг-скандала: во всем виноват РодченковДенис Глушаков: Сами себя в тупик загоняем, «Ахмат» мог наверху находитьсяОвечкин вышел на третье место в истории НХЛ по броскам за карьеру«Рейнджерс» крупно победил «Нью-Джерси». Георгиев отстоял матч «на ноль»«Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» в матче АПЛ"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1рекламаЧерчесов оценил жеребьевку в финале Евро-2020 для сборной РоссииГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил список соперников по финальной части Евро-2020.Александр Емельяненко: пусть Кокляев еще тренируетсяВ Москве прошел поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.Надежды на золото смыло ливнем. Россия проиграла Италии полуфинал чемпионата мираРоссийская сборная не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в овертайме Италии (7:8). Чемпионат мира.Руководство «Витесса» приняло отставку СлуцкогоРуководство «Витесса» приняло отставку российского тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщил официальный сайт «Витесса».Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезонаПервая гонка порадовала Самуэльссона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат РоссииРостов0 : 0УралЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм3 : 2БорнмутЗавершёнЕще 4Чемпионат ИспанииАлавес1 : 2РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад4 : 1ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииПадерборн2 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнЕще 4Весь футболрекламаЛёв: Германия попала в «группу смерти». Это нам награда за победу в отбореГлавный тренер национальной команды Германии Йоахим Лёв подвёл итоги жеребьёвки группового турнира чемпионата Европы — 2020. Немцы сыграют со сборными Франции и Португалии. «Это «группа смерти».НХЛ. Записи матчейАнахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Лос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Торонто – Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Оттава Яндекс.Эфир 02:42:33Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:45:00Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:20Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:30:50Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:05Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:51:50Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:51:10Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:28:30Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:34:30Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир 02:36:30Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:30Баффало – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:40Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир 02:56:15Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:53:18Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир 02:42:08Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:35:25Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир