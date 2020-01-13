Восьмой этап «Дакара» отменили в связи с гибелью Гонсалвеша

Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов и квадроциклов отменили в связи с гибелью гонщика из Португалии Паулу Гонсалвеша, передает ТАСС.