Драчев: мы очень довольны результатами Кайшевой и Сливко на «Ижевской винтовке»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступления Ульяны Кайшевой и Виктории Сливко в двух гонках на «Ижевской винтовке».