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Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Вяльбе: приятно противостояние с лыжниками Норвегии, но мы проигрываем

Противостояние норвежских и российских лыжников в последние годы находится на более высоком уровне, чем у других команд, но пока российские спортсмены уступают своим соперникам, сказала РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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