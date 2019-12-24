НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКононов назвал причину ухода из «Спартака»Глава ОКР Поздняков: РУСАДА поручено уведомить ВАДА о несогласии с решением о санкцияхАлексей Урманов: «Медведева – профессионал, она быстро адаптируется к новым ботинкам»Татьяна Навка: «Я поражена работоспособностью и талантом Загитовой»Путин участвует в хоккейном матче на Красной площадиКононов назвал причину ухода из «Спартака»Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).рекламаРоссия проиграла Чехии на молодежном ЧМ (видео)Российская молодежная сборная, к сожалению, уступила в стартовом матче на чемпионате мира в Чехии: хозяева несколько раз выходили вперед и смогли удержать преимущество.Федор Емельяненко «похоронил» собственного братаРоссийский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о “смерти” собственного брата Александра Емельяненко.Тарасова и Морозов — лидеры после короткой программы на чемпионате России, Бойкова и Козловский — вторыеСпортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России. Они получили за свой прокат 83,91 балла.«Челси» на своём поле проиграл «Саутгемптону»В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на 15 км в «Ижевской винтовке». Победительница допустила два промаха и преодолела дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл ЮнайтедПерерывЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛидс Юнайтед0 : 1ПрестонИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед2 : 2Милтон Кейнс ДонсЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаЕник: сборные Чехии и России ненавидят друг друга, мы ожидали грубой игрыНападающий сборной Чехии Ян Еник прокомментировал стартовый матч МЧМ-2020, в котором его команда обыграла сборную России (4:3). Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 «Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко?НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Супруга Шумахера выступила с обращением к болельщикам перед годовщиной аварии мужаЖена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна Шумахер выступила с обращением к болельщикам перед шестилетней годовщиной аварии мужа.реклама