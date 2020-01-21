Бажин и Горбачев стали вторым и третьим в ски-кроссе на ЮОИ в Лозанне

Российские фристайлисты Артем Бажин и Андрей Горбачев завоевали серебро и бронзу в дисциплине ски-кросс на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.