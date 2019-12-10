Трефилов о решении WADA: «Обидно, что эти и наши люди берут и выбрасывают 140 миллионов человек»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказал мнение насчет отстранения России от крупных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры, на 4 года.