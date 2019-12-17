Обамейанг получил лишь два паса от партнеров в первом тайме игры с «Ман Сити»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг лишь дважды получил передачу от партнеров в первом тайме встречи против «Манчестер Сити». Такую информацию предоставили статистики портала Squawka.