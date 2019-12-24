Из Киева в Волгоград: Александр Хацкевич возглавит «Ротор»

Радулов победил Кучерова в битве русских звезд. Но главный герой — наш вратарь с 45 сэйвами
Антон Худобин остановил «Тампу». НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Радулов — 10 (бол., Сегин, Клингберг), 4:09 — 0:1. Сергачев — 5 (бол., Джонсон, Палат), 12:58 — 1:1. Киллорн — 10 (бол., Кучеров, Хедман), 15:24 — 2:1. Палат — 10 (Сергачев, Шаттенкирк), 23:22 — 3:1. Факса — 8 (Клингберг, Гурьянов), 37:57 — 3:2. Дикинсон — 5 (Кольяно, Полак), 55:42 — 3:3. Сегин — 8 (Радулов), 63:00 — 3:4. Вратари: Василевский — Худобин.