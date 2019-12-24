Из Киева в Волгоград: Александр Хацкевич возглавит «Ротор»

Яровинский прибыл в Казань для подписания контракта с «Рубином»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий продолжит свою карьеру в «Рубине». Вместе с 48-летним специалистом в Казань прибыл Олег Яровинский, который работал вместе со Слуцким в Нидерландах.