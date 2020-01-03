Макгрегор готов заменить Хабиба или Фергюсона

Напомним, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон проведут бой 18 апреля. Однако ранее эти соперники уже должны были встретиться четыре раза, но всегда бой срывался.