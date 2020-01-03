НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФернандо возвращается в «Спартак» из арендыСборная США по футболу отказалась ехать на Ближний ВостокХавбек «Тамбова» Бенито переходит в киевское «Динамо»Фигуристка Туктамышева кратко подвела итоги годаУсик может провести бой с Паркером за пояс WBOФернандо возвращается в «Спартак» из арендыФутбольный клуб «Бэйцзин Гоань» из Китая, в котором Фернандо провёл полгода, отказался выкупать полузащитника за 9,6 миллионов евро. Такая возможность у китайского клуба была согласно контракту.рекламаМолодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧММолодежная сборная России встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Последний шанс: Илья Ковальчук продолжит карьеру в самом титулованном клубе НХЛ36-летний тверской нападающий заключил контракт с «Монреалем Канадиенс». По информации официального сайта клуба, это двухстороннее соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Российский лыжник Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов - третийТАСС, 3 января. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.Макгрегор готов заменить Хабиба или ФергюсонаНапомним, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон проведут бой 18 апреля. Однако ранее эти соперники уже должны были встретиться четыре раза, но всегда бой срывался.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаКХЛ. «Йокерит» разгромил СКА, забросив пять шайб за один периодВ Хельсинки завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Йокерит» принимал СКА, встреча закончилась неожиданной крупной победой хозяев. Уже в во втором периоде судьба встречи была решена.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир