Драчёв сообщил, что ОКР выбрал юридические компании для представления России в CAS

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Олимпийский комитет России определился с выбором юридических компаний, которые будут оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от международных соревнований на четыре года.