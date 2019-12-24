Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) заявил, что его радует возможность стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд, однако на данный момент он не уверен, что примет участие в Звёздном уик-энде.