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Немецкий чиновник обиделся на русских, забравших все золото чемпионата по фигурному катанию

Доминированием российских фигуристок на чемпионате Европы 2020 остался недоволен директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф. Он подверг сомнению спортивное будущее спортсменок России.

Ещенко о «Спартаке»: «Были три года назад первыми, а сейчас – 10-е. Могли спокойно еще 2-3 года выигрывать РПЛ»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил выступления команды в первой части сезона. — Из золотого состава в «Спартаке» осталось лишь шесть человек. Как ощущаете себя на развалинах чемпионской команды?
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