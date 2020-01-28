Ещенко о «Спартаке»: «Были три года назад первыми, а сейчас – 10-е. Могли спокойно еще 2-3 года выигрывать РПЛ»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил выступления команды в первой части сезона. — Из золотого состава в «Спартаке» осталось лишь шесть человек. Как ощущаете себя на развалинах чемпионской команды?