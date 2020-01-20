Федерация бокса России может присоединиться к спору РУСАДА и WADA

Федерация бокса России будет защищать интересы своих спортсменов либо самостоятельно, либо примет участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.