Директор «Сочи» об аренде Кокорина: спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет

«Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет», – сказал Рубашко в интервью «Чемпионату».