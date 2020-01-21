Гендиректор «Сочи»: «Хотим, чтобы Кокорин присоединился к команде уже на втором сборе»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб постарается организовать все, чтобы форвард Александр Кокорин присоединился к команде уже на второй тренировочный сбор.