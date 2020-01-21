НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемШарапова проиграла в первом круге Australian OpenФСГР примет участие в споре ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороныШубенков — о решении UKAD не отдавать ВАДА пробы Фараха: а чё, так можно было?Егоров: Жано и «Спартак» пока далеки от расторжения контрактаВ Канаде Туктамышевой предложили выступать за другую странуШарапова проиграла в первом круге Australian OpenРоссиянка Мария Шарапова уступила представительнице Хорватии Донне Векич в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open. Результат матча – 6:3, 6:4 в пользу Векич.рекламаГендиректор «Сочи»: «Хотим, чтобы Кокорин присоединился к команде уже на втором сборе»Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб постарается организовать все, чтобы форвард Александр Кокорин присоединился к команде уже на второй тренировочный сбор.СМИ: ЦСКА готов заплатить за нападающего «Жилины» 6 миллионов евроЦСКА в зимнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика. Руководство армейцев готово заплатить за 20-летнего форварда 6 миллионов евро.Анфиса Резцова о выступлении сборной России по биатлону: передвигаются с большим трудомДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении сборной России по биатлону в нынешнем сезоне. «Исправлять ситуацию нужно было раньше.Александр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу головВ матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 НХЛ, сообщает телеканал «МИР 24».ХК «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта со Степаном Захарчуком(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Руководство ХК «Нефтехимик» расторгло соглашение с капитаном клуба Степаном Захарчуком.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор— : —ИстанбулНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаОлейник может провести следующий бой в UFC в апреле или маеРоссийский тяжеловес UFC Алексей Олейник рассказал, когда планирует провести следующий бой. — Меня UFC уже спрашивает о моей готовности. Я ответил, что уже готов.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир РПЛ оказалась 26-й в рейтинге футбольных лиг мираРоссийская премьер-лига (РПЛ) занимает 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года.реклама