«Бавария» подписала контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем

«Бавария» объявила о подписании контракта с вратарем «Шальке» Александром Нюбелем. Соглашение 23-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт команды.