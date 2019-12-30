Сергей Семак: «Брали Малкома для ЛЧ, надеялись на Кокорина, но не сложилось. Потеряли Кузяева, Ракицкого и Дриусси к последнему туру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах выступлений команды в уходящем году. «Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов? У каждого своя трактовка.