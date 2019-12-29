Россиянин Ретивых стал четвертым в спринте в рамках «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых занял четвертое место в спринте свободным стилем в рамках гонки «Тур де Ски», первый этап которой прошел в швейцарском Ленцерхаде.