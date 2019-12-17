Фернандиньо: «Я не думаю о „Ливерпуле“ — они слишком далеко ушли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо признался, что он не задумывается о чемпионстве в этом сезоне, поскольку лидирующий «Ливерпуль» оторвался от горожан уже на 17 очков.